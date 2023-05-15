Общество 15 мая 2023, 16:59 Резкое потепление придет в Петербург с 23 мая

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Резкое потепление с температурой воздуха до +25 градусов ожидает жителей Санкт-Петербурга в предстоящее воскресенье. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в беседе с «Невскими новостями».

По прогнозам метеоролога, в четверг в город придет антициклон с кратковременными дождями. Уже начиная с воскресенья, 23 мая, столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

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Отмечается, что текущий май станет антиподом марту, когда в Петербурге выпало две месячные нормы осадков.