24 апреля 2023, 12:31
Резкое потепление придет в Курганскую область на этой неделе
Резкое потепление с температурой воздуха до +26 градусов ожидает жителей Курганской области на этой неделе. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, сообщило Ura.ru.
По его прогнозам, в ближайшие дни столбики термометров на территории региона поднимутся до +26 градусов, тепло будет сопровождаться порывистым ветром.
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Ближе к выходным дневная температура воздуха опустится до климатической нормы и составит +18 градусов. Винштейн отметил, что потепление вновь начнется в регионе в начале мая.
Курганская область
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