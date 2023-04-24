Общество 24 апреля 2023, 12:31 Резкое потепление придет в Курганскую область на этой неделе

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Резкое потепление с температурой воздуха до +26 градусов ожидает жителей Курганской области на этой неделе. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн, сообщило Ura.ru.

По его прогнозам, в ближайшие дни столбики термометров на территории региона поднимутся до +26 градусов, тепло будет сопровождаться порывистым ветром.

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Ближе к выходным дневная температура воздуха опустится до климатической нормы и составит +18 градусов. Винштейн отметил, что потепление вновь начнется в регионе в начале мая.