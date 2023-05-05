Общество 05 мая 2023, 21:20 Резкое потепление придет в Курганскую область на этих выходных

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Теплая погода с максимальной температурой воздуха до +32 градусов ожидает жителей Курганской области на предстоящих выходных. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в субботу столбики термометров поднимутся до +28 градусов, также ожидается усиление ветра с порывами до 13 метров в секунду. В воскресенье температура воздуха прогреется до +32 градусов.

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Отмечается, что на выходных на территории области установится облачная погода преимущественно без осадков.