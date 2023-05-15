Общество 15 мая 2023, 15:32 Резкое потепление придет в ЯНАО в середине недели

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Резкое потепление с температурой воздуха до +20 градусов ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в середине текущей недели. Об этом сообщилоUra.ru.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую среду столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Уже в четверг дневная температура воздуха достигнет +20 градусов.

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Отмечается, что теплая погода продержится на территории округа до выходных, ближе к субботу столбики термометров упадут до +10 градусов.