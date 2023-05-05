Общество 05 мая 2023, 13:21 Резкое похолодание со снегом придет в Тульскую область на майских выходных

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Похолодание с заморозками и снегом ожидает жителей Тульской области на предстоящих длинных выходных. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Тульской службой новостей».

По прогнозам синоптика, начиная с субботы температура воздуха опустится до нулевых значений, также 6 мая прогнозируется снег. Столбики термометров в воскресенье не поднимутся выше +6 градусов.

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Отмечается, что низкие температуры в длинные майские праздники будут сопровождаться холодным ветром.