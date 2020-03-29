Резкое похолодание прогнозируют в Москве 30 марта

После 17 градусов тепла в воскресенье к ночи погода заметно изменится. До полуночи еще будет около 8-10 градусов. Затем в промежутке от 00:00 до 03:00 часов ночи температура упадет до –1…+1 градуса. В это время ветер поменяет направление с южного на северный.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью также возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег.

Днем в понедельник 30 марта ожидается облачная погода с мокрым снегом. Порывистый северный ветер, местами метель, на дорогах гололедица. Температура –1…+1 градус.

Минтранс Подмосковья уже призвал водителей не выезжать на дороги на летней резине и воздержаться от поездок на мотоцикле.

В субботу 28 марта на ВДНХ был побит рекорд максимальной температуры для этого дня. Днем термометры показывали 17,2 градуса. Предыдущий максимум составлял 15,3 градуса и был зафиксирован в 2007 году. Всего за март в столице обновились пять температурных рекордов.