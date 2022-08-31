Резкое похолодание пришло в московский регион

Небольшой антициклон, который надвигается на Москву с северо-запада, изменит погодную ситуацию в столичном регионе. Жара сменится понижением температуры и дождями. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В среду, 31 августа, ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду», — сказано в сообщении на сайте организации.

Ночью также возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы в столице будет от +15 до +17 градусов, в Подмосковье — от +12 до +17 градусов. Днем ожидается до +20 градусов.

Синоптики добавили, что такая температура чуть ниже нормы для последнего дня лета.

«1 сентября, в День знаний, прогнозируется дальнейшее похолодание и небольшой дождь. Температура ночью и утром в Москве от +7 до +9 градусов, по области — от +5 до +10 градусов», — заявили в Гидрометцентре.

Днем в четверг столбики термометров в Москве покажут +12…+14 градусов, в Московской области — до +16 градусов. Будет дуть северо-западный и западный ветер, его порывы могут достигнуть 6-17 метров в секунду.