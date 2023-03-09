Общество 09 марта 2023, 17:45 Резкое похолодание придет в Тверскую область в конце недели

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Ухудшение погоды с резким похолоданием ожидает жителей Тверской области в конце текущей недели. Об этом сообщил сайт tverigrad.ru.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь с пятницы на субботу упадет до -20 градусов. Столбики термометров днем с 9 по 11 марта будут колебаться от -5 до 0 градусов.

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Как сообщил RT, уже в воскресенье воздух прогреется до +4. Специалисты Росгидромета предупреждают жителей Тверской области о возможной гололедице на дорогах.

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