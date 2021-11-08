Резкое похолодание придет в Тюменскую область

Жителей Тюменской области с 10 на 11 ноября ждет резкое похолодание. По сообщению Росгидрометцентра, в эту ночь столбик термометра может опуститься до -10 градусов. Об этом написал Ura.ru.

«Средняя температура воздуха на территории Тюменской области в период с 8 по 10 ноября составит +3, +4 градуса. В ночь с 10 на 11 ноября в регионе ожидается похолодание до -10 градусов», — говорится на сайте Росгидрометцентра.

По прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», с 10 по 12 ноября в регионе ожидается похолодание до -9 градусов. В другие дни на этой неделе сохранится, в целом, теплая и солнечная погода. Осадки в виде дождя возможны лишь 9 и 10 ноября.