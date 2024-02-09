Общество 09 февраля 2024, 17:37 Резкое похолодание придет в Ростовскую область со следующей недели

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Резкое похолодание ожидает жителей Ростовской области на следующей неделе после потепления до +15 градусов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По прогнозам синоптиков, в понедельник столбики термометров опустятся до +8 градусов. В среду днем температура воздуха упадет до +5 градусов, ночью — до -7 градусов.

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Отмечается, что на предстоящих выходных осадков не ожидается, в воскресенье потеплеет до +12 градусов.