Общество 09 марта 2023, 19:05 Резкое похолодание придет в Петербург в ночь на 10 марта

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В Санкт-Петербурге ночь с пятницы на субботу может оказаться самой холодной с начала зимы. Об этом сообщил метеоролог Юрий Куткевич в беседе с «Невскими новостями».

По прогнозам синоптика, столбики термометров в предстоящую ночь опустятся до -18 градусов. Днем в пятницу температура воздуха снова может подняться до -1 градуса.

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Отмечается, что такие резкие температурные перепады связаны с приходом антициклона.

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