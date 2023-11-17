Общество 17 ноября 2023, 12:59 Резкое похолодание придет в Нижегородскую область

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ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупредило жителей Нижегородской области о резких заморозках, начиная с 17 ноября. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до -6 градусов, написал newsnn.ru.

В ночь с 18 на 19 ноября и с 19 на 20 ноября столбики термометров покажут до -7 градусов. В дневное время температура воздуха составит -4… -5 градусов.

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В сообщении синоптиков говорится, что в ноябре плюсовых температур больше не ожидается.