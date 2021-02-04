Резкое похолодание придет в московский регион. Температура будет на 10 градусов ниже нормы

В Москве мягкая февральская погода сменится сильными морозами. Похолодание ожидается с вечера 4 февраля.

В первые дни недели температурный фон был выше нормы примерно на шесть градусов, но с вечера 4 февраля погода существенно изменится. Об этом «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это связано с перемещением циклона. Москва окажется в тылу этого образования, на смену юго-западному ветру сначала придет северо-западный, затем северный», — сообщил он.

Вечером в четверг, 4 февраля, температура воздуха опустится до семи градусов ниже нуля. С этого момента в Москве начинается существенное понижение температуры воздуха. В пятницу температурный фонд в течение дня будет одинаковым — ночью до -10…-12, днем до -9…-11. В субботу, 6 февраля, будут происходить резкие перепады температуры: ночью до -15…-20, днем до -10…-15.

«С 7 февраля и в дальнейшие дни похолодание продолжится. В Москве -16…-18 ночью, днем до -11…-15. В воскресенье погода будет ниже нормы на семь градусов. С начала следующей недели ночью -20…-25, днем -17…-18. Уже температурный фон ниже на 10 градусов», — добавил он.

С 5 февраля, по словам специалиста Гидрометцентра, снега не будет, а в начале следующей недели проглянет солнце.