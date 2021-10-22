Резкое похолодание придет в Курганскую область

По информации областного ЦГМС, в Курганской области может похолодать до минусовых температур. Столбик термометра опуститься до -10 градусов. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 22.10.2021 ночь 0...-5 градусов, при прояснении до -10 градусов», — говорится в сообщении.

При этом днем будут сохранятся плюсовые температуры: воздух прогреется до +10 градусов. Синоптики отметили, что скорость ветра в этот день может достигать 14 метров в секунду. В субботу, 23 октября, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.