Общество 10 февраля 2023, 12:30 Резкое похолодание придет в Курганскую область к концу недели

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В Курганской области к концу недели ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прогноз местной гидрометеослужбы.

Похолодание начнется уже сегодня вечером, 10 февраля.

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«11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -18... -23 градуса, днем до -14», — говорится в прогнозе.

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В начале следующей недели также сохранится снежная и морозная погода.