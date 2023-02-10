10 февраля 2023, 12:30
Резкое похолодание придет в Курганскую область к концу недели
В Курганской области к концу недели ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прогноз местной гидрометеослужбы.
Похолодание начнется уже сегодня вечером, 10 февраля.
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«11 февраля — облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -18... -23 градуса, днем до -14», — говорится в прогнозе.
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В начале следующей недели также сохранится снежная и морозная погода.
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