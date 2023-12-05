Общество 05 декабря 2023, 12:38 Резкое похолодание придет в Курганскую область

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Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил жителей региона о резком похолодании. В отдельных районах области ожидается понижение температуры до -40 градусов, написал сайт URA.RU.

Начиная со среды, 6 декабря, в область придет аномально холодная погода. С 7 по 9 декабря ожидается сильный мороз. Температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов.

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Непогода продлится в регионе до 11 декабря включительно.