17 ноября 2023, 11:54
Резкое похолодание придет в Курганскую область
Курганский ЦГМС сообщил о резком похолодании в регионе, начиная с 18 ноября. В ночное время суток в области установится минусовая температура. Столбики термометров будут показывать от -5 до -11 градусов. Об этом написал Ura.ru.
«Погода в Курганской области 18 ноября: температура ночью составит 5—10 градусов ниже нуля. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура ночью 19 ноября от -6 до -11», — рассказали синоптики.
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Днем 19 ноября в Курганской области похолодает до -7 градусов.
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