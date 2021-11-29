Резкое похолодание придет в ЯНАО

К жителям ЯНАО на текущей неделе придет холодная, морозная погода. По данным местных метеорологов, столбик термометра понизится до -27 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В сообщении также указывается, что в отдельных районах региона ожидается изморозь и сильный ветер.

«В понедельник 29 ноября температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. Ветер юго-восточный и северо-восточный до 12 метров в секунду. В отдельных районах ожидается изморозь. Со вторника похолодание до -27, местами -13», — рассказали метеорологи.

В то же время в Ноябрьске и южных регионах ЯНАО произойдет резкое потепление. Столбик термометра с -20 градусов поднимется до -2 градусов, но затем снова опустится до -24 градусов.