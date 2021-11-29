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    29 ноября 2021, 15:23

    Резкое похолодание придет в ЯНАО

    Обь-Иртышское УГМС: температура воздуха в ЯНАО на протяжении недели будет -27 градусов

    Оксана Лавнюженко

    К жителям ЯНАО на текущей неделе придет холодная, морозная погода. По данным местных метеорологов, столбик термометра понизится до -27 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

    В сообщении также указывается, что в отдельных районах региона ожидается изморозь и сильный ветер.

    «В понедельник 29 ноября температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. Ветер юго-восточный и северо-восточный до 12 метров в секунду. В отдельных районах ожидается изморозь. Со вторника похолодание до -27, местами -13», — рассказали метеорологи.

    В то же время в Ноябрьске и южных регионах ЯНАО произойдет резкое потепление. Столбик термометра с -20 градусов поднимется до -2 градусов, но затем снова опустится до -24 градусов.