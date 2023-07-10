10 июля 2023, 17:59
Резкое похолодание придет в ЯНАО в конце недели
Резкое похолодание ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в конце предстоящей недели. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на данные сервиса Gismeteo.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 13 июля, столбики термометров опустятся до +14 градусов. В Надыме, Губкинском и Новом Уренгое температура воздуха в течение всей недели не поднимется выше 16 градусов.
Реклама
Отмечается, что существенных осадков в регионе с 10 по 16 июля не ожидается.
Прогноз погоды
Реклама
Реклама