Резкое похолодание пообещали в европейской части России

Европейскую часть России ждет резкое похолодание. Отклонение от климатической нормы составит два-пять градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода продержится до понедельника, 20 сентября. Исключением будет только самый юг европейской части страны, уточнил он в комментарии ТАСС.

Особенно заметным будет похолодание на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.

«В Приволжском федеральном округе дневные температуры везде от семи до 11 градусов. Холодная погода. На Урале дневные температуры тоже будут от пяти до 11 градусов», — сказал Вильфанд.

Похолодание в европейскую часть России принес антициклон. Оно только начинается, в дальнейшем «холодная погодная яма» только усилится.

Похолодание и заморозки также придут в Подмосковье. Накануне МЧС предупредило, что 16, 17 и 18 сентября в ночное и утреннее время температура воздуха может упасть до -2…0 градусов. В отдельных районах даже возможно похолодание до -4. В связи с этим водителей попросили соблюдать осторожность на дорогах.