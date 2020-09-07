Резкое похолодание ожидается в Пермском крае

На предстоящей неделе в Пермском крае на смену теплой и сухой погоде придут дожди и похолодание. Основная доля осадков выпадет в четверг-пятницу, при этом в некоторых районах они будут слабыми.

«Самый холодный день на этой неделе ожидается в субботу, 12 сентября. Тыловая часть циклона предварительно принесет довольно сильный ветер. В случае, если будет облачно, дневная температура может быть в пределах 10-12 градусов. По северной половине Пермского края наверняка так и будет, а вот по югу может быть и теплее», — пояснил Шихов.

С понедельника по среду погодные условия в регионе определит антициклон, который образовался над европейской частью страны на прошлой неделе.

9 сентября, в среду, погода до середины дня будет сохраняться теплой. Но во второй половине дня начнется похолодание.