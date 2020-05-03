«Резко уменьшает возможность заражения»: Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок

Медицинские маски жизненно необходимо надевать во время пандемии коронавируса. При этом стоит помнить о правилах их использования. Менять средства защиты нужно каждые два часа.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью. Если раньше видов масок было не так много, то теперь ассортимент большой.

«Сейчас у нас так называемые маски их нетканых материалов разного пользования, которые могут максимум два часа служить и не более того. Потом их нужно утилизировать, что тоже является самостоятельной проблемой. Есть маски с фильтрами, есть тканные маски и так далее. У каждой маски есть свой предел возможностей», — отметил депутат.

Он добавил, что одному врачу на рабочую смену необходимо как минимум шесть масок. В одной маске он приезжает на работу, затем меняет еще четыре за время восьми часов труда, а после этого надевает новую маску перед дорогой домой.

«Если у нас человек купил маску и носит ее неделю, то это, конечно, абсолютно [неправильно]. На наружной поверхности маски вирус живет четыре-семь часов, на внутренней, там где мы дышим, живет до четырех часов», — подчеркнул Онищенко.

Чтобы уменьшить расход, можно использовать марлевые маски. Тогда их можно каждые два часа проглаживать утюгом. Все медицинские маски защищают от попадания в организм инфекции.

«Она защищает от того, что я при разговоре с моим воздухом, который выходит при артикуляции, те капельки, которые насыщенны коронавирусом, остаются на маске внутри. Если мы все будем в масках, не важно, больной я или здоровый, это резко уменьшает возможность заражения, хотя не гарантирует ее отсутствия», — заключил Онищенко.

Начиная с 12 мая в Подмосковье вводится масочный режим. Все жители должны будут надевать медицинские маски перед выходом на улицу. Контролировать, как люди соблюдают новое ограничение, будет полиция.