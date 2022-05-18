Резкий спрос на свадебные услуги зафиксировали в Петербурге

Аналитики сервиса «Авито» рассказали, что в Санкт-Петербурге в последнее время вырос спрос на свадебные услуги. По данным специалистов, цифра составляет около 36% по сравнению с февралем и началом марта этого года. С чем связан такой ажиотаж, написали «Невские новости».

Как сообщила свадебный организатор Виктория Кива, в конце февраля пары не решались на масштабное мероприятие из-за скачка курса доллара и евро, однако сейчас ситуация на рынке услуг заметно стабилизировалась.

«Поток заявок приостановился, потому что у людей началась паника, началось повышение цен — на алкоголь, декорации, цветы. И многие пары просто не знали, что будет дальше, поэтому кто-то перенес свадьбу, кто-то вообще отменил, кто-то решил сделать своими силами», — объяснила Кива.

Руководитель свадебного агентства Skazka project Екатерина Позднякова также подтвердила, что потенциальные молодожены либо переносили дату праздника, либо вовсе отменяли его.

«Мы в начале февраля встречались с парой. Они сначала ушли на раздумья, и чуть позже написали нам: „Знаете, мы не будем праздновать в этом году свадьбу“. Однако буквально две недели назад они нам написали, что все-таки будут праздновать и готовы подписывать договор», — сказала эксперт.

Аналитики «Авито» добавили, что спрос на специалистов, которые занимаются организацией торжеств, вырос на 42%, а число запросов на бьюти-услуги в апреле увеличился на 42% по сравнению с мартом. Запросы на пошив свадебного наряда повысились на 64%.