  • Резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей в России отметили в МВД

    15 октября 2019, 18:25

    Андрей Иванов

    За последние годы в России значительно увеличилось количество преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Об этом рассказал замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов.
    Резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей в России отметили в МВД

    «У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — приводит ТАСС слова Гайдова.

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    Он также отметил, что, по данным Министерства внутренних дел, за 2018 год было зарегистрировано более 14 тысяч подобного рода преступлений. В них пострадали 11 тысяч детей.

    Гайдов рассказал, что каждое шестое преступление против половой неприкосновенности детей совершается в семье. Каждое 12 преступление совершается родителями.

    Заместитель главы управления подчеркнул, что необходимо менять сложившуюся ситуацию, для чего нужны кардинальные меры.