Резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей в России отметили в МВД

За последние годы в России значительно увеличилось количество преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Об этом рассказал замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов.

«У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — приводит ТАСС слова Гайдова.

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Он также отметил, что, по данным Министерства внутренних дел, за 2018 год было зарегистрировано более 14 тысяч подобного рода преступлений. В них пострадали 11 тысяч детей.

Гайдов рассказал, что каждое шестое преступление против половой неприкосновенности детей совершается в семье. Каждое 12 преступление совершается родителями.

Заместитель главы управления подчеркнул, что необходимо менять сложившуюся ситуацию, для чего нужны кардинальные меры.