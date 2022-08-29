Резкий рост цен на кофе в России назвали искусственным

Ценам на кофе в России предсказали рост почти на 30%. Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова не согласилась с таким прогнозом в беседе с «360».

Тихонова отметила, что ситуация намного сложнее. Неурожай она назвала всего лишь поводом.

«Россия находится в таком сегменте, что стоимость кофе у нас вряд ли будет зависеть от мировых цен. В последнее время в нашу страну стало поступать много азиатского зернового кофе», — сказала она.

Рост цен на кофе специалист назвала искусственным. Она обратила внимание, что в Бразилии заморозки ударили уже после того, как зерна сформировались. При этом скачки урожайности легко нивелируются старыми запасами.

Если Россия будет закупать зеленый кофе, вряд ли что-то изменится. А в самой Европе он может подорожать. Стоимость обжарки растет за счет увеличения стоимости электроэнергии.

Ранее сообщалось, что подорожание кофе может привести к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие. Оригинальный кофе будет считаться продуктом премиум-класса, подходящим для очень обеспеченных людей.