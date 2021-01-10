Резкий рост цен на авиабилеты спрогнозировали в России

«Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале–марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — приводит агентство слова собеседника.

Пантелеев подчеркнул, что сейчас цены на авиабилеты в России максимально низкие. По его словам, ценам падать уже некуда. Авиакомпаниям придется прекращать демпинг, так как резервов на сокращение издержек уже не осталось. Собеседник агентства уверен, что бесконечно существовать в таком положении российские перевозчики не смогут.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по отрасли пассажирских авиаперевозок. В 2020 году россияне стали больше путешествовать по стране, но предложение по-прежнему превышает спрос. Авиабилеты подешевели максимально.