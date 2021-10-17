Резкие перепады температуры придут в московский регион на следующей неделе

На следующей неделе в московском регионе ожидаются резкие погодные перепады. Температура будет колебаться от заморозков по ночам до резкого потепления.

По данным синоптиков центра «Фобос», с 18 октября в Москве ожидаются выпадение первого снега и заморозки по ночам. Но к выходным в городе должно потеплеть до +14 градусов, сообщило РИА «Новости».

Понижение температуры в ночное время до до -3…+2 градусов прогнозируется в ближайшие вторник и среду. Днем термометры покажут около +2…+7 градусов. Однако во второй половине недели в европейскую часть России, по данным метеорологов, придет атлантическое тепло, поэтому температура поднимется к +8…+13.

Потепление, к сожалению, будет недолгим. Уже 24 октября должна начаться новая волна похолодания. В связи с этим синоптики рекомендовали автовладельцам заранее озаботиться сменой резины с летней на зимнюю.