Общество 29 марта 2023, 18:06 Резкие перепады температур спрогнозировали в ХМАО 31 марта

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Жителей Ханты-Мансийского автономного округа ожидают резкие перепады дневных и ночных температур в конце текущей недели. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

В пятницу, 31 марта, в регионе прогнозирует сильный ветер.

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«Температура воздуха ночью от -12 до -17, при прояснениях от -18 до -23, днем от +1 до +6, местами до -4…-9. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — процитировал RT сообщение гидрометеослужбы.