Общество 10 марта 2023, 17:02 Резкие перепады температур ожидаются в Пермском крае в выходные

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В ближайшие выходные жителей Пермского края ожидают резкие перепады температур. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».

По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до -20 градусов. Уже к вечеру 12 марта температура воздуха снова поднимется до нуля градусов.

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Отмечается, что в субботу в северной части региона пройдут снегопады.

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