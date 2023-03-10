10 марта 2023, 17:02
Резкие перепады температур ожидаются в Пермском крае в выходные
В ближайшие выходные жителей Пермского края ожидают резкие перепады температур. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».
По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до -20 градусов. Уже к вечеру 12 марта температура воздуха снова поднимется до нуля градусов.
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Отмечается, что в субботу в северной части региона пройдут снегопады.
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Пермский край
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