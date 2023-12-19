Общество 19 декабря 2023, 12:45 Резиденция Деда Мороза открылась в тульском Центральном парке культуры и отдыха

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Главный зимний волшебник распахнул двери своей резиденции в Туле. Встретить Деда Мороза можно в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

По случаю открытия, которое состоялось 17 декабря, организовали развлекательную программу. Место пребывания сказочного персонажа может посетить любой желающий, вход свободный.

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Визиты в резиденцию будут доступны для гостей 23, 24, 30 и 31 декабря 2023 года, добавил RT.