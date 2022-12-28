28 декабря 2022, 15:02
Резиденция Деда Мороза начала работать в Калининграде
Свои двери для всех желающих гостей и жителей Калининграда распахнула резиденция Деда Мороза. Об этом сообщил ОТР.
Почувствовать атмосферу праздника, зарядиться новогодним настроением, сделать памятные фотографии с главным волшебником в резиденции можно будет до 6 января.
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По данным RT, в прошлом году резиденция Деда Мороза в самом западном регионе страны приняла более 10 тысяч посетителей.
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