Общество 28 декабря 2022, 15:02 Резиденция Деда Мороза начала работать в Калининграде

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Свои двери для всех желающих гостей и жителей Калининграда распахнула резиденция Деда Мороза. Об этом сообщил ОТР.

Почувствовать атмосферу праздника, зарядиться новогодним настроением, сделать памятные фотографии с главным волшебником в резиденции можно будет до 6 января.

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По данным RT, в прошлом году резиденция Деда Мороза в самом западном регионе страны приняла более 10 тысяч посетителей.

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