Резидентов российских офшоров предложили обязать помогать детям с редкими заболеваниями. Минфин планирует, чтобы 2% от каждой выплаты доходов физлицам шли в благотворительный фонд.

Минфин уже подготовил необходимые поправки в законодательство, сообщила газета «Известия». Речь идет о так называемых специальных административных районов (САР) на островах Октябрьский и Русский. Резидентов этих районов хотят обязать переводить в фонд помощи детям 2% от каждой выплаты доходов физлицам.

Еще министерство предлагает уменьшить ставки по некоторым налогам для предприятий до 5%. Также ведомство выступает за снижение до 10% ставки на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, которые российские организации получают от международных холдинговых компаний.

При этом желающие «переехать» в российские офшоры должны будут соблюдать новые правила. Компания должна будет инвестировать в САР не менее 300 миллионов рублей. Помимо этого потребуется арендовать офис площадью 100 квадратных метров и нанять не менее 15 работников.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения планируют внести на рассмотрение в Госдуму до конца года. Если документ одобрят, что закон появится уже к весне или лету 2022 года.