Общество 12 сентября 2023, 10:25 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» открыл центр по разработке лекарств Собянин: центр по разработке лекарств открылся в ОЭЗ «Технополис Москва» Сайт мэра и правительства Москвы

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Один из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открыл научно-технический центр для разработки лекарств. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты центра будут заниматься созданием импортозамещающих биопрепаратов для лечения различных заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные и инфекционные.

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Собянин уточнил, что главным преимуществом данного центра станет его тесная связь с уже существующим производством. Это позволит минимизировать время для передачи разработанных технологий на заводские мощности. Научно-технический центр также позволит расширить ассортимент продукции предприятия и создать новые рабочие места.

Фармацевтика стала одним из приоритетных направлений в Москве, способствующим импортозамещению и развитию высокотехнологичных производств. За семь месяцев текущего года производство лекарств и медицинских материалов в столице увеличилось на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заключил мэр.

Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил датчики температуры для Superjet-100.