Резидент Comedy Woman признался в любви к русской кухне

«Где мясо?». Запашный рассказал о съемках рекламы с тиграми и мороженым Подробнее

«Люблю русскую кухню. Оливье в советском классическом исполнении — с вареной колбасой. Моя мама его потрясающе готовит. Еще я обожаю окрошку, тоже обязательно с колбасой и обязательно на квасе», — рассказал он.

По этой же причине Верещагин не ест мясо в виде филе и стейков. Он предпочитает котлеты и пельмени.

Если же в меню ресторана не окажется блюд из русской кухни, резидент Comedy Woman соглашается заменить их на итальянские. Например, на салат капрезе.

После окончания студенческой жизни шоумен устроился завхозом на пивной завод. Каждый день Верещагин имел неограниченный доступ к свежему пиву, поэтому за год набрал 30 килограммов, сделал он еще одно признание. А еще в те годы Верещагин ел по 30 пельменей с майонезом в 04:00. Но потом участник шоу совсем завязал с пивом, постепенно сократил порции еды и катался на велосипеде. Поэтому вскоре заметно постройнел и практически вернулся к весу, в котором был во время учебы в институте.