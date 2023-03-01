Общество 01 марта 2023, 16:03 Режиссера Сокурова раскритиковали за высказывание о Кавказе Деятель искусств Ахмадова раскритиковала высказывание режиссера Сокурова о Кавказе РИА «Новости»

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Заслуженного деятеля искусств Чечни Хаву Ахмадова шокировали слова режиссера Александра Сокурова о том, что жители Кавказа не интересуются кинематографом и культурой в целом. Свое возмущение она высказала в беседе с изданием «Подъем».

Ахмадова не поняла, откуда режиссер может знать, что действительно интересует людей на Северном Кавказе.

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«И вообще, что мы из себя представляем как культурная единица, если он здесь был от силы пару раз. Мне жаль, что в этом возрасте, когда мудрость должна увеличиться, человек может позволить себе такое высказывание», — отметила она.

По ее словам, все труды режиссера не имеют смысла, если он позволяет себе такие высказывания.

Сокуров в Telegram-канале отметил, что жители Северного Кавказа не испытывают ни малейшего интереса к кинематографу и культуре.

«Ни в Кабардино-Балкарии, ни в иных республиках печального Северо-Кавказского региона нет ни малейшего интереса ни к кинематографу, ни к культуре вообще. Это факт уже и моей жизни», — отметил он.

Режиссер сравнил ситуацию с колонизаторской формой поведения. По его мнению, людям будто навязывают чуждый для них кинематограф, а они отвергают «подобное насилие» и просят оставить их в покое.