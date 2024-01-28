Общество 28 января 2024, 02:33 Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали внести в список экстремистов RT: режиссера Локшина потребовали внести в список экстремистов за донаты ВСУ РИА «Новости»

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Режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина активисты «Зова народа» потребовали занести в список экстремистов и террористов. Представители движения направили обращение к главе СК РФ и директору ФСБ, с документом ознакомился RT.

Активисты потребовали завести на режиссера дело за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России. Также Локшина необходимо внести в список экстремистов и террористов за финансирование ВСУ.

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Поводом послужили публикации в социальных сетях. Из опубликованных скриншотов, предположительно со страницы Локшина, следует, что режиссер репостил записи в поддержку Украины, спонсировал ВСУ и мечтал о победе Киеве. Сейчас подобных записей на странице Локшина нет.

Активисты «Зова народа» призвали не выплачивать Локшину дивиденды за показ нового фильма «Мастер и Маргарита», премьера которого прошла недавно. Фильм назвали в числе самых ожидаемых премьер 2024 года.