Режиссера Хейфеца забрали на скорой. Видео

На кадрах видно, как врачи скорой помощи сперва кладут пациента на носилки, а затем вносят в машину скорой помощи.

СМИ сообщили о том, что режиссер Хейфец ударил ножом фельдшера. Знакомые усомнились Подробнее

Ранее появилась информация о том, что режиссер напал с ножом на 41-летнюю женщину-фельдшера Елену Кочеткову. Она приехала к нему домой после того, как по адресу Хейфеца вызвали скорую помощь. Когда фельдшер попыталась измерить мужчине давление, он набросился на нее и ударил ножом в ногу.

Пострадавшую госпитализировали. Сообщается, что полученное ранение не угрожает жизни женщины.