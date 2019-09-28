Режиссера Хейфеца забрали на скорой. Видео
В сети появилось видео, где режиссера Леонида Хейфеца, который напал на фельдшера с ножом, увезли на скорой. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как врачи скорой помощи сперва кладут пациента на носилки, а затем вносят в машину скорой помощи.
СМИ сообщили о том, что режиссер Хейфец ударил ножом фельдшера. Знакомые усомнилисьПодробнее
Ранее появилась информация о том, что режиссер напал с ножом на 41-летнюю женщину-фельдшера Елену Кочеткову. Она приехала к нему домой после того, как по адресу Хейфеца вызвали скорую помощь. Когда фельдшер попыталась измерить мужчине давление, он набросился на нее и ударил ножом в ногу.
Пострадавшую госпитализировали. Сообщается, что полученное ранение не угрожает жизни женщины.