Общество 22 января 2024, 18:53 Режиссер Войтинский: актерам будет совсем не выгодно участие в подготовительных периодах к съемках

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Актриса Мария Аронова заявила, что артисты должны участвовать в подготовительном периоде к съемкам и получать за это деньги. Режиссер Александр Войтинский в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что это будет совсем не выгодно самим актерам.

По его словам, подготовительный период к съемкам может длиться несколько лет. За это время актеры могут сняться в двух-пяти картинах и получить больший гонорар. При этом работу при подготовке нельзя оценивать как съемочный день.

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«Я был бы только рад, если бы актеры собирались и все вместе что-то писали… Если продюсеры будут это обеспечивать финансово, то я только за», — отметил режиссер.