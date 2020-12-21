Режиссер Татьяна Ильина назвала качества, которые помогали Курляндскому работать над мультфильмами

Александр Курляндский был человеком веселым, импульсивным и азартным, что очень важно для его профессии. Об этом «360» рассказала режиссер-мультипликатор Татьяна Ильина.

«Это был удивительно человек веселый, импульсивный, очень легкий на подъем и такой очень азартный, что очень важно для человека, работающего в анимации и для сценариста сериала такого живого. Это такая детская черта, не у каждого взрослого она есть», — поделилась Ильина.

Собеседница подчеркнула, что умение говорить с детьми на одном языке — это очень редкий талант, а у Курляндского он был.

«Общаться с ним было всегда приятно, потому что он человек такой непредсказуемый, такой фонтан. Живой, наверное, главное качество. Живое мышление, живое восприятие мира, яркое», — добавила Ильина.

Один из создателей культового «Ну, погоди!», Александр Курляндский, умер утром 21 декабря на 83-м году жизни. Источник сообщил «360», что он скончался от рака.