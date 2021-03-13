Режиссер «Суперновы» осудил прокатчика в РФ за удаление интимной сцены

Режиссер фильма «Супернова» Гарри Макквин выразил недовольство из-за того, что из его картины в России вырезали интимную сцену. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Создатели фильма, рассказывающего историю гей-пары, в которой у одного из партнеров начинает развиваться склероз, «самым решительным образом» возражают против цензурирования картины при показах в российских кинотеатрах, заявил режиссер. По словам Макквина, для проката в России фильм «Супернова» подвергли монтажу без их разрешения и против воли создателей.

Российский прокатчик вырезал из картины трехминутную постельную сцену с участием главных героев, которых сыграли Колин Ферт и Стэнли Туччи. По словам тех, кто уже успел посмотреть фильм, основной акцент в нем делается на болезни одного из героев, а не их сексуальной ориентации. Замглавреда издания «Сноб» Ренат Давлетгильдеев ранее сообщил, что российский прокатчик попросил удалить слово «гей» из публикаций, посвященных этому фильму.

Активисты ранее потребовали прекратить показы картины в кинотеатрах РФ. Они заявили, что фильм «Супернова» пропагандирует «ЛГБТ-извращения» и должен быть запрещен.