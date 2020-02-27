Режиссер Шипенко рассказал, что поможет российскому кино выжить
Клим Шипенко, режиссер фильмов «Холоп» и «Текст», в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал, что необходимо российской киноиндустрии для того, чтобы оставаться на плаву.
По его словам, для того, чтобы отрасль развивалась, государство должно выделять часть бюджета. Для примера он взял Андрея Звягинцева, который не может найти денег на свой фильм.
«Будут в основном телевизионные фильмы, рассчитанные на телепоказ и только, способные себя оправдать за счет показа рекламных бюджетов на них. С точки зрения полнометражных фильмов даже не понимаю. То, что мы называем фестивальное кино, я думаю, что фестиваль „Кинотавр“ будет нечем заполнять, если не будет министерства культуры и Фонда кино», — пояснил Шипенко.