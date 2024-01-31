Общество 31 января 2024, 14:25 Режиссер Шигина объяснила желание стать доверенным лицом Путина на выборах намерением идти по заданному курсу

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Режиссер-документалист, поэт и сценарист Олеся Шигина в беседе с «Абзацем» рассказала, что решила стать доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. По ее словам, президент должен вести тот же курс, который ведет сейчас.

«Он должен уже с тем опытом, с теми ошибками, с теми минусами и плюсами, которые есть, идти дальше, потому что именно он сейчас понимает, как нужно идти дальше», — сказала она.

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Шигина добавила, что доверяет планам действующих властей. Сейчас не время для прихода к власти нового человека, считает режиссер.