Режиссера и Народного артиста России Сергея Соловьева доставили в реанимацию одной из столичных клиник. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

О том, что Соловьев находится в реанимации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении артиста. При этом собеседник агентства не раскрыл других подробностей госпитализации режиссера.

Как уточнил Telegram-канал Mash, Соловьев оказался в больнице с ишемическим инсультом. По данным канала, он находится в крайне тяжелом состоянии с сильной лихорадкой. У режиссера наблюдается дезориентация в пространстве, а состояние здоровья осложняется слабым сердцем и сахарным диабетом.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Он получил режиссерское образование и начал свою профессиональную карьеру на киностудии «Мосфильм». Соловьев стал создателем таких известных фильмов, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Также среди его работ были картины «Анна Каренина», «Одноклассники» и «Нежный возраст». В 1993 году режиссер удостоился звания Народного артиста России.