Режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса

Его супруга Татьяна и их сын Александр также были госпитализированы с диагнозом «коронавирусная инфекция». Второй ребенок супругов, дочь Василиса, находится на карантине у друзей.

Сейчас жену Литовца уже выписали, а сын Александр все еще находится в больнице.

Прощание и похороны режиссера назначены на 6 мая. Отпевание состоится в 10:00 в Королеве, где Литовец жил последние годы. Похоронят режиссера в Пушкине.

Сергей Литовец родился 25 ноября 1961 года в Казани. Он работал в жанрах документального, детского и короткометражного кино. Культурный деятель снял порядка 40 фильмов. Среди его работ — «Арбатские мальчики», «Щенок», «А человек играет на трубе», «Сквозь мглу» и многие другие.