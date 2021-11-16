Режиссер Сергей Лепехин ушел из жизни в возрасте 67 лет

Пермская киностудия «Новый курс» сообщила о смерти оператора, режиссера, сценариста Сергея Лепехина. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет, написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на представителей студии.

Режиссер, по словам коллег, стал наставником для нескольких поколений пермских документалистов. В последнее время он занимался осмыслением истории пермского кино и планировал выпустить несколько фильмов о знаковых пермских кинематографистах, сообщила «Газета.ru».

Всего Сергей Лепехин снял более 30 фильмов в качестве оператора и примерно 20 — в качестве режиссера. Его последней работой стала кинолента об анимации.