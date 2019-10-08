Режиссер Сеитаблаев предложил запретить сериал «Сваты» на украинском телевидении

Добронравов: «Сваты-7» отсняли наполовину Подробнее

«Газета.ru» рассказала, что режиссер выступил за запрет показа «Сватов» из-за снимающегося там российского актера Федора Добронравова. По его мнению, артист поддерживают «убийство украинцев» на востоке страны и «оккупацию» Крымского полуострова. Исходя из этого, Сеитаблаев предложил запретить показ сериала на телевидении и остановить его съемки.

«Добронравов открыто, через СМИ, поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины. После Крыма начался Донбасс, то есть он поддерживает убийство украинских граждан, части моего народа!» — указал режиссер.

По данным информагентства, в 2017 году Добронравову запретили въезд на территорию Украины. Сериал «Сваты» запретили к показу на украинском телевидении в том же году. В марте 2019 года ООО «Киноквартал» и ООО «Телерадиокомпания студия 1+1» добились через суд снятия этого запрета.