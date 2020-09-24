Режиссер «Русского лото» рассказал о последнем дне жизни Михаила Борисова

Режиссер-постановщик программы «Русское лото» Александр Ревзин рассказал о последнем дне жизни ведущего и артиста Михаила Борисова.

Он отметил, что мужчина неважно себя чувствовал. Коллеги обратились за помощью к медицинским специалистам, пишет сайт kp.ru.

«Михаилу Борисовичу было плохо, он вышел из машины первой „Скорой помощи“, которая приехала и хотела его увести. Он не согласился ехать. Мы зашли, в фойе, присели. Я говорю: „Михаил Борисович, вам нужно лечь и поспать“», — вспомнил режиссер.

Он признался, что съемочная команда не заподозрила ничего серьезного. Все думали, что у Борисова лишь упало давление. Никто не заметил у него кашля или насморка. По словам Ревзина, артист не мог оставить работу. Он переживал о том, как пройдет эфир.

О смерти 71-летнего телеведущего Борисова сообщили вечером 19 сентября. В тот день его госпитализировали со съемочной площадки. У него диагностировали воспаление легких. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. При транспортировке в другое медицинское учреждение у артиста наступила клиническая смерть.