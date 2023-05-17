17 мая 2023, 15:52
Режиссер Рассказова объяснила, с чем связано уменьшение съемок видеоклипов среди российских артистов
Режиссер Рассказова: важным фактором стали ограничения в средствах распространения клипов
Режиссер Оксана Рассказова в разговоре с изданием «Известия» объяснила, с чем связано уменьшение количества видеоклипов среди российских звезд. По словам эксперта, на индустрию во многом повлияла пандемия коронавируса, а также ограничения в средствах распространения видеоконтента.
В последнее время клип стал не так интересен, как рекламоноситель.
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«Социальные сети, дававшие раньше старт для увеличения просмотров клипов, сейчас сильно ограничены, и количество просмотров имеет тенденцию уменьшаться», — добавила Рассказова.
Артисты стали выбирать более дешевые локации или же отказываться от сложных технических решений в пользу графики, резюмировала режиссер.
Музыкальные клипы
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