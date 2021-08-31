Режиссер рассказал, почему в кино показывают мало фильмов российского производства
Режиссер художественного фильма «Небо» Игорь Копылов заявил, что российским фильмам попасть на большие экраны весьма непросто. Он объяснил причины, почему так происходит. Об этом написало РИА ФАН.
Сейчас в российских кинотеатрах зрители видят до 95% американских фильмов. Лишь 5% принадлежит картинам отечественного производства. По словам Копылова, главной причиной такого положения являются деньги. Владельцы кинотеатров забирают около 50%, а из них платят часть менеджерам, через которых фильмы попадают на экраны.
«Это то большое кино, где главный критерий — деньги. Он монополизирован большими компаниями, попасть туда очень непросто. Это должно быть дорогое кино, которое поддерживается российским каналом или большой компанией», — заявил режиссер.
Он отметил, что сделать большой кассовый сбор российским фильмам очень сложно. А если картину признают неуспешной, то на кинотеатре будет поставлено клеймо. Режиссер добавил, что у американского кино есть 2000 кинотеатров и в каждом идет по пять сеансов, то есть 10 000 сеансов в день.