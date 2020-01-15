Режиссер рассказал о конфликте на съемках фильма «Семья»

«Как автор сценария и режиссер, я получил за шесть месяцев работы 300 тысяч рублей. Изначально мы договаривались на сумму 450—500 тысяч. Но если экземпляр договора за сценарий мне на руки выдали, то „режиссерский“ договор выдавать не стали. У меня есть переписка, где Илья предлагал мне сначала 450, потом 500 тысяч. Теперь звонит, предлагает 700 тысяч, если я сниму имя из титров», — пояснил Тархов.

По словам режиссера, Шерстобитов решил отстранить его от монтажа. Однако они заранее договорились, что Тархов получит исходники. Позже выяснилось, что режиссеру покажут лишь финальную версию кинокартины.

«История о „краже“ началась 7 января, когда я написал Шерстобитову, что у меня есть прокси и с его помощью я могу просматривать исходники удаленно. Он взбесился. Вообще исходники фильма — это не один диск, это два ящика жестких дисков, их технически непросто украсть», — уточнил Тархов.

Он также добавил, что продюсер обвиняет его в краже материалов на 40 миллионов рублей и в вымогательстве денег. При этом сотрудники полиции до сих пор не предприняли никаких мер.

«Я был 14 января в отделении, меня покидали по разным кабинетам и сказали, что позвонят», — отметил режиссер.

По информации издания, «Семья» — первый полнометражный фильм в карьере Дмитрия Тархова.